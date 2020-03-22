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ترامب يتعرض لضغوط بسبب نقص المستلزمات الطبية وتردي الوضع بنيويورك

07:54 م الأحد 22 مارس 2020
ترامب يتعرض لضغوط بسبب نقص المستلزمات الطبية وتردي الوضع بنيويورك

شوارع نيويورك

واشنطن - (د ب أ):

تعرض الرئيس الأمريكي لضغوط مع الارتفاع السريع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مع ظهور حالات نقص في مستلزمات طبية مثل أقنعة الوجه وأجهزة التنفس وأسرة المستشفيات.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في مؤتمر صحفي "أعتقد أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن تقوم فورا بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي"، في

إشارة إلى قانون يسمح للرئيس بإصدار أمر للقطاع الخاص بإنتاج سلع معينة.

وذكر "اصدروا الأمر بإنتاج أقنعة للوجه وملابس المرضى وأجهزة التنفس"، محذرا من أن تكلفة الإمدادات ترتفع بشكل حاد في السوق المفتوحة، مؤكدا "نحتاج مساعدة اتحادية".

يذكر أن ولاية نيويورك سجلت أكثر من 15 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو تقريبا نصف عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة والتي سجلت 374 حالة وفاة.

نيويورك المستلزمات الطبية دونالد ترامب فيروس كورونا

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