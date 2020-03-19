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حالة كل 16 دقيقة.. إسبانيا تُعلن عن معدل وفيات كورونا في مدريد

04:10 م الخميس 19 مارس 2020
حالة كل 16 دقيقة.. إسبانيا تُعلن عن معدل وفيات كورونا في مدريد

إسبانيا تُعلن عن معدل وفيات كورونا في مدريد

مدريد- (د ب أ):

وصل معدل الوفيات بفيروس كورونا في المنطقة المحيطة بالعاصمة الإسبانية مدريد إلى حالة وفاة كل 16 دقيقة يوم الاثنين الماضي.

وكتبت صحيفة "إلبايس" استنادا إلى السلطات الصحية الإسبانية أن المنطقة المحيطة بمدريد سجلت 88 حالة وفاة بالفيروس في غضون 24 ساعة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بالعدوى في عموم البلاد بنسبة 25 بالمائة ليصل إلى أكثر من 17 ألف حالة، منها نحو 6700 حالة في مدريد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالعدوى 767 حالة وفاة.

وكانت إسبانيا قد أعلنت حظر التجوال في البلاد اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري.

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