أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

الإمارات تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 140

03:33 م الخميس 19 مارس 2020
الإمارات تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 140

أرشيفية

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية، الخميس، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد.

ووفقا لما أعلنته الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي بقطاع الصحة في الإمارات فإن العدد الإجمالي للإصابات يرتفع بذلك إلى 140 حالة، بينهم حالتان حرجتان.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 31 حالة.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على "التباعد الاجتماعي" من أجل الوقاية من الفيروس.

فيروس كورونا أبوظبي الإمارات

الخبر التالى:

ألمانيا: أكثر من 2300 من جنودنا يتطوعون لمكافحة "كورونا"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأوقاف تقرر غلق دورات المياه بالمساجد والكولديرات وأماكن الوضوء