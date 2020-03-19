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وزيرا خارجية مصر وتنزانيا يبحثان في دار السلام تطورات سد النهضة

02:32 م الخميس 19 مارس 2020
وزيرا خارجية مصر وتنزانيا يبحثان في دار السلام تطورات سد النهضة

سامح شكري وزير الخارجية

دار السلام/القاهرة- (د ب أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظير التنزاني بالاماجامبا كابودي اليوم الخميس تطورات ملف سد النهضة الأثيوبي .

وأفاد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، بأن ذلك يأتي في إطار الجولة التي يقوم بها الوزير شكري لعدد من الدول الأفريقية.

وصرح المُتحدث بأن الوزير شكري استعرض مطولاً مجمل تطورات ما تم في مسار المفاوضات وصولاً إلى ما نتج عنها مؤخراً من التوصل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

وأفاد المتحدث بأن الوزير التنزاني قال إنهم يقدّرون ما أبدته مصر من جهد ومرونة سعياً للتوصُل لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة.

كما ذكر المتحدث أن الوزير شكري أشار إلى خصوصية العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلديّن، والأهمية التي تحتلها تنزانيا بالنسبة لمصر، مؤكداً على الدعم للجهود التنموية التنزانية.

سد النهضة سامح شكري بالاماجامبا كابودي وزارة الخارجية المصرية

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