نيوزيلندا تغلق حدودها أمام الأجانب بسبب كورونا

ولينجتون- (د ب أ):

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ، جاسيندا أردرن، اليوم الخميس أن بلادها بصدد إغلاق حدودها لمنع جميع الأشخاص عدا المواطنين والمقيمين الدائمين من دخولها، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت أردرن في مؤتمر صحفي في ولينجتون إن هذه الخطوة ، التي تتخذ للمرة الأولى في تاريخ نيوزيلندا ، هدفها حماية النيوزيلنديين من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة 2359 مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي ، مشيرة إلى أن المواطنين النيوزيلنديين والمقيمين الدائمين بالخارج بإمكانهم العودة مع أطفالهم وشركائهم.

وأضافت أن الحكومة تدرك أن هذا القرار ستكون له تداعيات أكبر على اقتصاد نيوزيلندا.