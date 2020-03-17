تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تدمير زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد أطلقتهما جماعة الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الثلاثاء محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقهما من محافظة الحديدة".

وأضاف أنه تم إعطاب وتدمير الزورقين التي تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأوضح المالكي أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة".

وأشار إلى أنه بلغ عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها 46، وعدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها 153.

وشدد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".