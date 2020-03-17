تركيا: سنقوم بإجلاء أكثر من 3600 مواطن بأوروبا اليوم بسبب كورونا

اسطنبول- (د ب أ):

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستقوم بإجلاء أكثر من 3600 مواطن في تسع دول أوروبية، بحلول منتصف ليل الثلاثاء، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقد في أنقرة، إن إجمالي 3614 مواطنا موجودين في تسع دول أوروبية، إما بغرض الزيارة أو الدراسة، سيعودون على متن 34 رحلة جوية منفصلة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وسيتم وضع الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما، في مهاجع بإسطنبول ومدينة قوجه ايلي، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر ناحية الشرق.

ويشار إلى أن الدول التسع، وهي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والنمسا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، من بين 20 دولة أوقفت تركيا الرحلات الجوية معها.

ويبلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة في تركيا حاليا 47.

وأوضح تشاووش أوغلو إن المواطنين الأتراك في بريطانيا سيتم إجلاؤهم بشكل منفصل اليوم الثلاثاء، بدون الكشف عن عدد محدد لهم.

وقال الوزير التركي إن هناك "نحو 1500" مواطن تركي في المغرب، تفكر أنقرة في إجلائهم.

يذكر أن تركيا أغلقت المدارس والجامعات بالفعل. كما أغلقت أماكن مغلقة، تتضمن المقاهي والمطاعم ودور السينما، وعزلت آلاف المعتمرين العائدين من المملكة العربية السعودية.

وليس هناك ما يشير إلى المدة التي ستستغرقها تلك الإجراءات.