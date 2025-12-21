‌‏وزير الخارجية يكشف تطورات الدخول في المرحلة الثانية لاتفاق غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي ‏وزير الخارجية، إن القاهرة منخرطة بشكل كامل مع الدول الصديقة من أجل الدخول في المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية، أن الشرطة الفلسطينية ستكون مسؤولة عن إنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بدر عبدالعاطي اليوم الأحد، مع وزير خارجية جنوب السودان ماندي سمايا كومبا، في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.