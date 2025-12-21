دفاع "طفل التجمع": الخفير زعم أنه مدرس وهتك عرضه في الدرس

كتب ـ رمضان يونس:

كشف خالد وليد دفاع طفل التجمع، ضحية الخفير في واقعة هتك العرض داخل فيلا القاهرة الجديدة، عن مفاجآت في القضية.

وقال "وليد" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المتهم الذي يعمل حارس فيلا في التجمع الأول، أدعى أنه خريج آداب، وطلب من والد الطفل المجني عليه أن يحضر له أطفاله في الفيلا التي يعمل بها من أجل إعطائهما دروسا خصوصية مع أطفاله، زاعمًا قدرته على تدريس منهج الابتدائي.

وتابع دفاع الطفل، أن الخفير قبل الواقعة هاتف والدة الأطفال وأخبرها أنه فصل الطفلين عن بعضهما في الدرس "قالها عايز كل واحد يجي حصة لوحده"، مُدعيًا عدم استيعاب أحدهما حال جلوسهما سويا داخل الحصة، موضحًا أن المتهم فصل الطفلين من أجل تنفيذ مُخططه الآثم بحق الطفل الصغير.

وذكر "وليد" أن المتهم على غير العادة، استدرج الطفل الصغير داخل الفيلا، بعدما أنهي حصة الأخ الأكبر، موضحًا أن المتهم أثناء الحصة اقترح على الطفل اللعب سويا كنوع من الترفيه إلا أنه المُدرس المزعوم استغل جلوسهما سويا، حاول هتك عرضه إلا أن صرخته كانت طوق نجاة له من الخفير.

وأشار الدفاع إلى أن الطفل بعدما هرب من الفيلا، عاد إلى المنزل و أخبر والدته بما حدث مع الجار، على إثرها أخبرت الأم والد الطفل الذي أبلغ الشرطة بالواقعة، مؤكدًا أن الأب رفض التصالح والتنازل عن الدعوى، متمسكًا بحق نجله الطفل وتطبيق القانون.

و أحالت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، برئاسة المستشار محمد حمزة باشا، خفير (حارس عقار) إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل داخل فيلا بالتجمع الخامس.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 19578 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن "م.إ" حارس عقار هتك عرض طفل لم يبلغ من العمر 18 عامًا، داخل فيلا، بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، في يومي 28 و 29 أكتوبر من العام الحالي.

وألقى رجال مباحث قسم التجمع الأول بالقاهرة، القبض على حارس عقار بعدما ورد بلاغ من خفير يفيد بتعرض نجله طفل 10 سنوات لهتك عرض داخل من قبل "حارس عقار" ـ جاره ـ داخل فيلا. وأقر المتهم أنه هتك عرض الطفل وأحيل إلى النيابة العامة التى أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة الهتك العرض.