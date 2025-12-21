أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الصدمات العالمية بنجاح وانتقل إلى مرحلة الاستقرار والنمو المستدام.

وقال جاب الله في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، إن صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024 كانت نقطة تحول حاسمة ساعدت في امتصاص تداعيات كورونا والحرب الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، مضيفًا أن عام 2025 شهد طفرة في المؤشرات الإيجابية تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية.

أوضح جاب الله أن التحدي المقبل يتمثل في تحويل الاستقرار النقدي والمالي إلى انطلاقة ملموسة يشعر بها المواطن في 2026 من خلال فرص عمل جديدة ونمو شامل.

وتابع الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات واضحة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أن الهدف ضمان سياسة نقدية مستقرة وسياسة مالية محفزة للاستثمار مع التركيز على خفض التضخم وتحسين مستوى المعيشة.

أكد جاب الله، أن الحصاد الاقتصادي عملية تدريجية مستمرة تحدث مع كل مشروع يُفتتح وكل طريق يُنجز، مشددًا على أن عام 2025 هو عام الاستقرار الحقيقي.