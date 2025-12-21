إعلان

الجيش الباكستاني: الدولة وحدها المخوَّلة بإعلان الجهاد في البلاد الإسلامية

كتب : مصراوي

07:55 م 21/12/2025

الجيش الباكستاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

قال قائد الجيش ورئيس الأركان الباكستاني فيلد مارشال عاصم منير إنه في أي دولة إسلامية، لا يحق لأي طرف سوى الدولة إعلان الجهاد أو إصدار فتوى بذلك.

وأضاف منير: "يتعرض مواطنونا وأطفالنا الأبرياء للاستهداف عبر أعمال إرهابية بدعم من حركة طالبان الأفغانية" وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأدلى منير بهذه التصريحات أمام المؤتمر الوطني للعلماء والمشايخ الذي عُقد في وقت سابق في 10 ديسمبر حيث قال: "إن حوالي 70% من عناصر تنظيم فتنة الخوارج التي تأتي من أفغانستان تضم أفغانا"، وقد تم توزيع هذه التفاصيل على وسائل الإعلام من خلال بيان صدر اليوم الأحد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الباكستاني مارشال عاصم منير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية