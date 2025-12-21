(د ب أ)

قال قائد الجيش ورئيس الأركان الباكستاني فيلد مارشال عاصم منير إنه في أي دولة إسلامية، لا يحق لأي طرف سوى الدولة إعلان الجهاد أو إصدار فتوى بذلك.

وأضاف منير: "يتعرض مواطنونا وأطفالنا الأبرياء للاستهداف عبر أعمال إرهابية بدعم من حركة طالبان الأفغانية" وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأدلى منير بهذه التصريحات أمام المؤتمر الوطني للعلماء والمشايخ الذي عُقد في وقت سابق في 10 ديسمبر حيث قال: "إن حوالي 70% من عناصر تنظيم فتنة الخوارج التي تأتي من أفغانستان تضم أفغانا"، وقد تم توزيع هذه التفاصيل على وسائل الإعلام من خلال بيان صدر اليوم الأحد.