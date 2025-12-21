‌‏وزير الخارجية: استقرار وأمن السودان من أمن واستقرار مصر

قال ‌الدكتور بدر عبد العاطي، ‏وزير الخارجية إن استقرار وأمن السودان من أمن واستقرار مصر، مشددًا على ضرورة إطلاق عملية سياسية لا تقصي أحدا من داخل السودان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بدر عبدالعاطي اليوم الأحد، مع وزير خارجية جنوب السودان ماندي سمايا كومبا، في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.

أضاف وزير الخارجية: "ناقشنا الأوضاع في السودان مع التركيز على أهمية الوصول لتهدئة تفضي لوقف إطلاق النار".

وأكد عبد العاطي، أن استقرار وأمن السودان من أمن واستقرار مصر، ويجب إجراء عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا في السودان.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية جنوب السودان، أنهم ملتزمون بالتعاون مع مصر والدول الإفريقية في التعامل مع مشاكل المنطقة.

وفي سياق أخر، قال عبد العاطي إن مصر ليس لديها أي مشاكل مع دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي، قائلاً: "لا يمكن التسامح مع محاولات الإضرار بالأمن المائي المصري".

وأضاف وزير خارجية مصر: "منفتحون على أي تعديلات للاتفاق الإطاري بشأن مياه النيل ونؤكد أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي".