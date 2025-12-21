إعلان

‌‏وزير الخارجية: استقرار وأمن السودان من أمن واستقرار مصر

كتب-عبدالله محمود:

07:18 م 21/12/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال ‌الدكتور بدر عبد العاطي، ‏وزير الخارجية إن استقرار وأمن السودان من أمن واستقرار مصر، مشددًا على ضرورة إطلاق عملية سياسية لا تقصي أحدا من داخل السودان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بدر عبدالعاطي اليوم الأحد، مع وزير خارجية جنوب السودان ماندي سمايا كومبا، في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.

أضاف وزير الخارجية: "ناقشنا الأوضاع في السودان مع التركيز على أهمية الوصول لتهدئة تفضي لوقف إطلاق النار".

وأكد عبد العاطي، أن استقرار وأمن السودان من أمن واستقرار مصر، ويجب إجراء عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا في السودان.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية جنوب السودان، أنهم ملتزمون بالتعاون مع مصر والدول الإفريقية في التعامل مع مشاكل المنطقة.

وفي سياق أخر، قال عبد العاطي إن مصر ليس لديها أي مشاكل مع دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي، قائلاً: "لا يمكن التسامح مع محاولات الإضرار بالأمن المائي المصري".

وأضاف وزير خارجية مصر: "منفتحون على أي تعديلات للاتفاق الإطاري بشأن مياه النيل ونؤكد أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية السودان وزير خارجية جنوب السودان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية