مسؤول أمريكي: إذا لم يرحل رئيس فنزويلا سيتم تغييره بالقوة

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه إذا لم يقتنع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بالرحيل سيتم تغييره بالقوة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، خلال تصريحات لـ"واشنطن بوست" اليوم الأحد، إن الخيارات أمام ترامب بشأن فنزويلا لا تضيق وهو يحتفظ بجميع الاحتمالات.

وأكد مسؤول البيت الأبيض، أنه إذا لم يقتنع مادورو بالرحيل فسيكون أمام الولايات المتحدة احتمال تغيير النظام بالقوة.

وأشار المصدر المقرب من ترامب، إلى أن مادورو بالنسبة للرئيس الأمريكي زعيم عصابة مخدرات وسيحاكم أو ينفى.

في وفي وقت سابق، اعترضت الولايات المتحدة اليوم الأحد، سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا في المياه الدولية، في ثالث عملية من نوعها، وفقًا لرويترز.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.