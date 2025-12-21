إعلان

لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الدامي.. احتشاد الآلاف على شاطئ بوندي في أستراليا

كتب : مصراوي

07:36 م 21/12/2025

لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الدامي.. احتشاد الآلاف عل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

احتشد آلاف، اليوم الأحد، على شاطئ بوندي في سيدني، لإحياء ذكرى مرور أسبوع على وقوع هجوم إرهابي دامي استهدف مشاركين في احتفال يهودي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وبدأت الفعالية مساء اليوم الأحد بدقيقة صمت. وكان من بين المشاركين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي قوبل بصيحات غاضبة من بعض الجمهور، ومنذ الهجوم، تعرض ألبانيز لانتقادات من الجالية اليهودية في أستراليا والمعارضة، لعدم قيامه بما يكفي لحماية اليهود في مواجهة تصاعد معاداة السامية في البلاد.

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأحد، بإجراء مراجعة لأجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم.

وقال ألبانيز إنه سيعمل مع قادة الولايات والمناطق ومع الجالية اليهودية لترتيب "يوم وطني للحداد يُقام في العام الجديد"، مضيفًا: "ذلك سيتيح للعائلات الوقت والمساحة لدفن أحبائهم، ودعم أولئك الذين لا يزالون يتعافون".

ومن جانبه، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى حملة عالمية لمكافحة معاداة السامية، قائلًا خلال فعالية لإحياء ذكرى هجوم على شاطئ بوندي: "إن تصاعد كراهية اليهود في أنحاء العالم يشكل حالة طوارئ عالمية".

وحث هرتسوج الجميع على الانضمام إلى مكافحة معاداة السامية، وقال: "هذا نداء عاجل للتحرك لمنع الكارثة القادمة، فلن نتسامح تجاه ذلك"، وقد تم بث كلمته على الهواء مباشرة خلال التجمع في سيدني.

وتابع هرتسوج: "أود أن أقول لليهود في أستراليا إن شعب إسرائيل يقف إلى جانبكم"، مضيفا أنه يأمل في زيارة الجالية اليهودية في أستراليا قريبا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاطئ بوندي سيدني رئيس الوزراء الأسترالي إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية