(د ب أ)

احتشد آلاف، اليوم الأحد، على شاطئ بوندي في سيدني، لإحياء ذكرى مرور أسبوع على وقوع هجوم إرهابي دامي استهدف مشاركين في احتفال يهودي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وبدأت الفعالية مساء اليوم الأحد بدقيقة صمت. وكان من بين المشاركين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي قوبل بصيحات غاضبة من بعض الجمهور، ومنذ الهجوم، تعرض ألبانيز لانتقادات من الجالية اليهودية في أستراليا والمعارضة، لعدم قيامه بما يكفي لحماية اليهود في مواجهة تصاعد معاداة السامية في البلاد.

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأحد، بإجراء مراجعة لأجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم.

وقال ألبانيز إنه سيعمل مع قادة الولايات والمناطق ومع الجالية اليهودية لترتيب "يوم وطني للحداد يُقام في العام الجديد"، مضيفًا: "ذلك سيتيح للعائلات الوقت والمساحة لدفن أحبائهم، ودعم أولئك الذين لا يزالون يتعافون".

ومن جانبه، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى حملة عالمية لمكافحة معاداة السامية، قائلًا خلال فعالية لإحياء ذكرى هجوم على شاطئ بوندي: "إن تصاعد كراهية اليهود في أنحاء العالم يشكل حالة طوارئ عالمية".

وحث هرتسوج الجميع على الانضمام إلى مكافحة معاداة السامية، وقال: "هذا نداء عاجل للتحرك لمنع الكارثة القادمة، فلن نتسامح تجاه ذلك"، وقد تم بث كلمته على الهواء مباشرة خلال التجمع في سيدني.

وتابع هرتسوج: "أود أن أقول لليهود في أستراليا إن شعب إسرائيل يقف إلى جانبكم"، مضيفا أنه يأمل في زيارة الجالية اليهودية في أستراليا قريبا".