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رئيس إسرائيل يكلف جانتس رسميا بتشكيل الحكومة

01:22 م الإثنين 16 مارس 2020
رئيس إسرائيل يكلف جانتس رسميا بتشكيل الحكومة

رئيس اسرائيل رؤوفين ريفلين

تل أبيب - (د ب أ):

كلف رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين اليوم الاثنين بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" رسميا بتشكيل الحكومة القادمة.

ويأتي التكليف غداة توصية 61 عضوا من الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا، بتكليف جانتس.

وقال ريفلين خلال المراسم: "ليس من الممكن الذهاب لجولة رابعة من الانتخابات"، وأضاف موجها الحديث لجانتس: "مفاتيح تشكيل حكومة لإسرائيل في يدك حاليا وفي أيدي جميع المسؤولين المنتخبين من جميع الأحزاب".

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن ريفلين شدد على الحاجة لتشكيل سريع للحكومة من أجل التعامل مع أزمة فيروس كورونا".

وقال إن "القانون يمنحك 28 يوما، تبدأ من يوم غد، لتشكيل حكومة، وهذه فترة قصيرة، إلا أنه بالنظر للظروف الحالية وحالة الطوارئ المحلية والعالمية، فإنها طويلة جدا".

رؤوفين ريفلين حزب أزرق أبيض إسرائيل فيروس كورونا

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