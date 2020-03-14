المغرب يمنع التجمعات العمومية وجميع التظاهرات بسبب كورونا

الرباط- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية المغربية منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي بثه موقع "هسبريس" المغربي الالكتروني المغربي اليوم السبت ، إنه تقرر أيضا وحتى أشعار آخر إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية.

وعزت الوزارة القرار إلى التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد.

ويأتي قرار وزارة الداخلية، بعدما قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة في المغرب، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار كورونا.

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الجمعة تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد لمواطنة فرنسية، 64 عاما.

وقالت الوزارة، في بلاغ صحفي ، إن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة أغادير، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.