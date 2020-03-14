ترامب يستضيف مؤتمرا عبر الفيديو حول فيروس كورونا مع قادة مجموعة السبع

واشنطن - (د ب أ):

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحثا كيف تعمل الولايات المتحدة وفرنسا لمكافحة تفشي فيروس كورونا فضلا عن فرص العمل معا لوقف الوباء.

وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء بأن ترامب اتفق مع ماكرون على استضافة مؤتمر عبر الفيديو حول فيروس كورونا مع قادة دول مجموعة السبع الكبرى الأسبوع الجاري.

كما بحث ترامب مع ماكرون قضايا الشرق الأوسط، ومن بينها إيران والوضع في شمال شرق سورية.