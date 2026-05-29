الرايات 3 ألوان.. تعرف على حالة البحر بشواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:05 م 29/05/2026
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد (1)
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد (4)
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد (5)
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد (2)
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد (3)

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا متزايدًا من المواطنين مع استمرار توافد الأسر والشباب لقضاء عطلة العيد، وسط أجواء معتدلة وانتشار لفرق الإنقاذ على طول الشواطئ.

ألوان الرايات حسب حالة البحر

ورفعت شواطئ القطاع الشرقي الراية الخضراء في عدد من المواقع، مع استمرار رفع الراية الصفراء في بعض الشواطئ التي تشهد نشاطًا نسبيًا في حركة الأمواج، فيما استقرت نسب الإشغال في المعدلات الطبيعية دون تكدسات كبيرة.

أما شواطئ العجمي والقطاع الغربي، فرفعت الراية الصفراء على أغلب الشواطئ، بينما رُفعت الراية الحمراءفي الشواطئ المغلقة، بما يشير إلى ضرورة توخي الحذر وعدم النزول في بعض المناطق غير الآمنة.

إجراءات تنظيمية ومتابعة ميدانية

وتواصل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف انتشار فرق المتابعة والمفتشين على طول الشريط الساحلي، لمتابعة التزام الشواطئ بالتعليمات وضمان تواجد المنقذين، مع التعامل الفوري مع أي شكاوى أو تجاوزات قد تطرأ خلال اليوم.

دعوات للالتزام وتعليمات لرواد الشواطئ

وشددت الجهات المعنية على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات المنقذين وعدم النزول في المناطق الممنوع فيها السباحة، مع الحفاظ على نظافة الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات، لضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل آمن ومنظم خلال أيام العيد.

