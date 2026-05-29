إعلان

مصرع 3 أشخاص.. انفجار هائل وحريق مُدمّر في دالاس الأمريكية (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

11:14 ص 29/05/2026 تعديل في 11:16 ص

حريق دالاس الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حي "أوك كليف" في مدينة دالاس الأمريكية، انفجارا هائلا تلاه حريق ضخم اندلع في أحد المباني السكنية بالمنطقة، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة في الهواء على نطاق واسع.

وهرعت فرق الطوارئ والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث شارك نحو 100 من رجال الإطفاء في جهود مكافحة النيران والسيطرة على الحريق والبحث عن العالقين، فيما لم يتضح في الدقائق الأولى للحادث العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا متواجدين داخل المبنى وقت وقوع الانفجار، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

سقوط قتلى ومصابين بعد تطور البلاغ من تسرب غاز إلى حريق مُدمّر

أكد مسؤولون أمريكيون في مدينة دالاس، اليوم الجمعة، أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم امرأتان وطفل، إثر قوة الانفجار والحريق الذي التهم أجزاء واسعة من المبنى السكني.

وبحسب الشبكة الأمريكية، أفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في المدينة، بأنه جرى نقل 3 مصابين آخرين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن أحد هؤلاء المصابين يعاني من حالة صحية حرجة لكنها مستقرة حتى الآن.

وأوضحت التقارير الأولية، أن الحادث تم الإبلاغ عنه في البداية على أنه تسرب للغاز الطبيعي قبل أن يتطور بشكل متسارع وصادم إلى انفجار وحريق هائل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة دالاس الأمريكية حريق دالاس أمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تشويه وجه سيدة في الشرقية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تشويه وجه سيدة في الشرقية

مسؤول ببعثة الحج السياحي: تحسن كبير بمخيمات منى.. ونتدخل فورًا لحل أي ملاحظة
أخبار مصر

مسؤول ببعثة الحج السياحي: تحسن كبير بمخيمات منى.. ونتدخل فورًا لحل أي ملاحظة
بالونات وهدايا ترسم الفرحة.. حدائق أسوان وجهة العائلات في عيد الأضحى
أخبار المحافظات

بالونات وهدايا ترسم الفرحة.. حدائق أسوان وجهة العائلات في عيد الأضحى
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة
اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة
ما أضرار الإفراط في تناول الحلويات خلال أيام العيد؟
نصائح طبية

ما أضرار الإفراط في تناول الحلويات خلال أيام العيد؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: طقس حار وشبورة ورياح نشطة خلال الأيام المقبلة
غضب جمهوري وتراجع تاريخي.. شعبية ترامب تنهار في استطلاعات الرأي