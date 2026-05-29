شهد حي "أوك كليف" في مدينة دالاس الأمريكية، انفجارا هائلا تلاه حريق ضخم اندلع في أحد المباني السكنية بالمنطقة، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة في الهواء على نطاق واسع.

وهرعت فرق الطوارئ والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث شارك نحو 100 من رجال الإطفاء في جهود مكافحة النيران والسيطرة على الحريق والبحث عن العالقين، فيما لم يتضح في الدقائق الأولى للحادث العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا متواجدين داخل المبنى وقت وقوع الانفجار، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

A massive explosion and fire ripped through an apartment building in Dallas, sending heavy flames and smoke into the air and injuring at least four people.



Nearly 100 firefighters rushed to the scene in the city’s Oak Cliff neighborhood. It's not clear how many people were in… pic.twitter.com/InJHGzO18b — Fox News (@FoxNews) May 28, 2026

سقوط قتلى ومصابين بعد تطور البلاغ من تسرب غاز إلى حريق مُدمّر

أكد مسؤولون أمريكيون في مدينة دالاس، اليوم الجمعة، أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم امرأتان وطفل، إثر قوة الانفجار والحريق الذي التهم أجزاء واسعة من المبنى السكني.

وبحسب الشبكة الأمريكية، أفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في المدينة، بأنه جرى نقل 3 مصابين آخرين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن أحد هؤلاء المصابين يعاني من حالة صحية حرجة لكنها مستقرة حتى الآن.

وأوضحت التقارير الأولية، أن الحادث تم الإبلاغ عنه في البداية على أنه تسرب للغاز الطبيعي قبل أن يتطور بشكل متسارع وصادم إلى انفجار وحريق هائل.