سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات ثالث أيام عيد الأضحى

كتب : ميريت نادي

02:07 م 29/05/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات ثالث أيام عيد الأضحى، الجمعة 29-5-2026، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية.

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 20 جنيهًا، مدعومة بصعود الأوقية عالميًا وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، إلى جانب تحركات سعر الدولار التي انعكست مباشرة على تسعير الذهب محليًا.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4520 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5811 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6780 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7748 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77480 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240962 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 387400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.87% إلى نحو 4534 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

