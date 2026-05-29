تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متخشبة لشخص داخل مسكنه بمساكن أبو بكر الصديق، المجاورة للوحدة الصحية بدائرة مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

جثة في الصف

تلقى مأمور قسم شرطة الصف بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص في حالة تحلل وتيبس، وسط ادعاءات بقيامه بإنهاء حياته شنقًا داخل محل إقامته.

الرحيل شنقا

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني وإجراء المعاينة الأولية، فيما جرى نقل الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

النيابة تعاين

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

