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بريطانيا تنهي عملية إجلاء مواطنيها من مدينة "ووهان" الصينية

09:39 ص الأحد 09 فبراير 2020
بريطانيا تنهي عملية إجلاء مواطنيها من مدينة "ووهان" الصينية

بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

وصلت إلى المملكة المتحدة اليوم الأحد آخر رحلة جوية كانت تقوم بإجلاء البريطانيين من مدينة "ووهان" الصينية التي انتشر بها فيروس "كورونا" الجديد، وعلى متنها 200 شخص.

ذكرت النبأ شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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بريطانيا مدينة ووهان فيروس كورونا

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