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صربيا تخفض الحد الأدنى من الأصوات لدخول البرلمان في تجاهل لنصيحة الاتحاد الأوروبي

08:54 م السبت 08 فبراير 2020
صربيا تخفض الحد الأدنى من الأصوات لدخول البرلمان في تجاهل لنصيحة الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

بلجراد - (د ب أ)

اعتمدت صربيا، قانونًا يخفض الحد الأدنى الذي تصبح عنده الأحزاب مؤهلة للحصول على مقاعد في الانتخابات، في تجاهل لنصيحة الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن أي إدخال أي تغييرات كبيرة في قواعد التصويت في العام الذي يُجرى فيه التصويت.

وأيد نواب البرلمان اليوم السبت التغيير الذي يخفض الحد الأدنى من 5 % إلى 3 % من الأصوات، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ويهيمن الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه الرئيس ألكسندر فوتشيتش وشركاؤه في الائتلاف على البرلمان، وأشار شركاء فوتشيتش إلى أن القواعد الجديدة ستخفض عدد مقاعدهم في البرلمان بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل.

وتخطط بعض جماعات المعارضة الكبيرة لمقاطعة التصويت.

الاتحاد الأوروبي بلجراد صربيا ألكسندر فوتشيتش

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