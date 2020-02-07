ترامب يطالب الكونجرس بشطب عزله الذي أقره النواب

وكالات:

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونجرس، بشطب عزله الذي كان أقره مجلس النواب برئاسة معارضته الديمقراطية نانسي بيلوسي، منذ أيام.

وأكد ترامب، في تصريحات نقلتها فضائية "العربية"، أن تمزيق بيلوسي خطاب ترامب "أمر مشين بحق الولايات المتحدة".

وألقى ترامب خطاب حالة الاتحاد، الذي استمر لأكثر من ساعة، تطرق فيه لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والصحة والاقتصاد.

وبعد تسليمه نسخة من خطابه لبيلوسي، مدت الأخيرة يدها، إلا أن ترامب رفض مصافحتها واستدار للبدء بالكلمة، بينما علت الدهشة وجه رئيسة مجلس النواب.

وعقب انتهاء ترامب من إلقاء كلمته، وخلال تصفيق الحضور، وقفت بيلوسي ومزقت نسخة الخطاب أمام الجميع.

وبعد خروجها من القاعة، علقت بيلوسي على ما قامت به، بالقول "كان هذا الشيء المهذب الذي يجب القيام به".