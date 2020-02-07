وفد الحكومة السودانية يتوجه إلى جوبا لاستئناف مفاوضات السلام

الخرطوم - أ ش أ

توجه عضوا مجلس السيادة السوداني، وعضوا فريق التفاوض الحكومي لمفاوضات السلام، الفريق الركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، إلى جوبا، اليوم الجمعة، على رأس وفد ضم وزير الدفاع السوداني، والفريق أول ركن جمال الدين عمر، وعددا من الخبراء، لاستئناف مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة.

وكانت مفاوضات السلام قد توقفت نهاية الشهر الماضي، حيث أجرى الوفد الحكومي مشاورات حول القضايا، التي شهدت تباينا في الرؤى مع الحركات المسلحة خلال الجولة السابقة.

وعاد وفد التفاوض الحكومي إلى جوبا بعد أن استكمل مشاوراته مع مكونات الحكومة الانتقالية، والشركاء من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.