فيتنام: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 12

هانوي - (أ ش أ)

أكدت فيتنام، اليوم /الخميس/، إصابة حالتين اثنتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك أعداد المصابين بالفيروس الوبائي لديها إلى 12 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحالتين المكتشفتين حديثا هما شخصان من عائلة واحدة وتبلغ أعمارهما 49 عامًا و16 عامًا وكانا عائدين من مدينة "ووهان" بؤرة انتشار (كورونا)، موضحة أنه حالتهما مستقرة، وتم حجزهما في الحجر الصحي.

وأفادت وسائل إعلامية محلية بأنه صرح بالخروج لثلاث حالات من أصل 12 حالة مصابة بـ"كورونا" بعد تماثلهم الشفاء.

يذكر أن السلطات المحلية في جميع أنحاء مدن فيتنام البالغ عددها 63 مدينة أعلنت أنه سيستمر غلق المدارس، من أجل إعطاء مهلة للمدارس بتطهير فصول الطلاب.