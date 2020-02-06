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على خلفية أحداث النجف الدامية.. علاوي يُهدد بالتنحي (فيديو)

04:21 م الخميس 06 فبراير 2020
محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي العراق أحداث النجف احتجاجات العراق انصار مقتدي الصدر

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