بعد شفاء أكثر من ألف مُصاب.. متعافون من كورونا يغادرون المستشفى (صور)

بعد 24 ساعة من بنائه.. "معبود النار" الصيني يستقبل 50 مصابا بكورونا

كتبت- رنا أسامة:

نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" صورًا لمُتعافين من فيروس كورونا القاتل يودّعون الطاقم الطبي ويلتقطون معهم الصور التذكارية، بعد شفائهم في المستشفى الأول التابع لجامعة تشنجتشو في مقاطعة خنان بوسط الصين، الخميس.

أعلنت السلطات الصحية بالصين تعافي أكثر من ألف شخص مُصاب بالوباء الفيروس الجديد وخروجهم من المستشفيات، فيما وصل عدد المُصابين إلى أكثر من 28 ألفًا في الصين و28 دولة أخرى.

وتم علاج 5 مُصابين بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن الفيروس وخرجوا من المستشفى يوم الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة الوفيات المؤكّدة الناجمة عن الفيروس حتى الآن إلى 565 شخصًا، وفق السلطات الصحية الصينية، الخميس.

ويُتوقع أن تبدأ اليوم الخميس التجارب السريرية لاختبار كفاءة عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات في علاج المُصابين بكورونا.

وتم تجهيز إجمالي 761 مريضًا بمستشفى الصداقة الصيني الياباني و معهد المواد الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، حيث ستجري التجارب في مستشفيات عدة بووهان، بما في ذلك مستشفى "ووهان جينيينتان".