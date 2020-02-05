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خروج طائرة عن المدرج وانشطارها قسمين في إسطنبول

06:02 م الأربعاء 05 فبراير 2020
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وكالات

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة خرجت عن المدرج وانشطرت قسمين، عقب هبوطها في إسطنبول، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت وسائل الإعلام إن هذه الطائرة كانت قادمة من إزمير، وخرجت عن مسارها في اسطنبول.

وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية والشرطة إلى مكان الحادث.

إسطنبول تركيا خروج طائرة عن المدرج طائرة ركاب

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