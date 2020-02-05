برلمان رومانيا يناقش اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة

بوخارست (د ب ا)

من المقرر أن يناقش برلمان رومانيا اليوم الأربعاء اقتراحا طرحته المعارضة بإجراء تصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء لودوفيك أوربان، على خلفية مشروع قانون للإصلاح الانتخابي.

وسوف تصدر نتائج التصويت في وقت لاحق من اليوم . ويقول المراقبون إن المعارضة ربما تقترب من الحصول على 233 صوتا المطلوبين للإطاحة بالحكومة.

ويشار إلى أن أوربان طرح مشروع قانون لتغيير قواعد انتخابات العمد الأسبوع الماضي.

وإذا نجت الحكومة من التصويت بحجب الثقة، سوف يصبح مشروع القانون قانونا على الفور.

وينص مشروع القانون على إجراء جولة إعادة بين العمد، مالم يحصل الفائز على أكثر من نصف الأصوات.

ومن المقرر إجراء انتخابات محلية في رومانيا مطلع فصل الصيف، كما سوف تجرى الانتخابات البرلمانية في فصل الخريف، ولكن ربما يتم تقديم موعدها.