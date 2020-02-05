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ترامب: سيتم تحطيم "قبضة الاستبداد" للرئيس الفنزويلي

05:53 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
ترامب: سيتم تحطيم "قبضة الاستبداد" للرئيس الفنزويلي

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "قبضة الاستبداد" للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيتم "تحطيمها وكسرها".

وانتقد ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي، مادورو وقدم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو للحضور بمبنى الكونجرس، وسط تصفيق من الحزبين.

دونالد ترامب نيكولاس مادورو فنزويلا

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