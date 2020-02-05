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اليابان تؤكد إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

03:14 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
اليابان تؤكد إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

طوكيو - (د ب أ):

أكدت السلطات اليابانية أن هناك 10 ركاب مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد أن فرضت السلطات حجرا صحيا على آلاف الأشخاص في سفينة سياحية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤولين بوزارة الصحة أن الأشخاص المصابين نقلوا إلى مستشفى.

وفرضت اليابان حجرا صحيا على إجمالي 3700 راكب وأفراد طاقم السفينة في ميناء يوكوهاما جنوبي طوكيو، بعد أن تبين أن أحد ركاب السفينة "دياموند برنسيس" أصيب بالفيروس بعد نزوله منها.

فيروس كورونا اليابان سفينة سياحية الحجر الصحي

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