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وزارة الدفاع السورية: سنرد على أي اعتداء تركي على قواتنا في إدلب

11:55 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
وزارة الدفاع السورية: سنرد على أي اعتداء تركي على قواتنا في إدلب

الجيش السوري _أرشيفية

دمشق - (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع السورية أنها سترد على أي اعتداء تشنه القوات التركية على الجيش السوري في ريف إدلب.

وشددت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - على أن "وجود القوات التركية غير قانوني، ويشكل عملا عدائيًا صارخًا، وأنها على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء من قبل القوات التركية والمسلحين ضد قواتنا العاملة في المنطقة".

وأشار مصدر عسكري سوري، إلى أن "الجيش ينفذ واجبه الوطني في الدفاع عن الأرض والقضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة التي هاجمت ولا تزال السكان المدنيين في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأضاف: "عملت الجماعات الإرهابية على محاصرة السكان المدنيين واتخاذهم رهائن ودروعا بشرية في مدينة سراقب ومنطقة تل طوقان".

وتابع: "في محاولة من قواتنا المسلحة لإعطاء المسلحين فرصة أخيرة وللحفاظ على حياة المدنيين المحاصرين، أعطيت التعليمات للوحدات العسكرية العاملة في المنطقة للسماح بتسوية أوضاع كل من يقرر إلقاء السلاح بدلا من المراهنة على دعم القوات التركية للإرهابيين بمسمياتهم المختلفة".

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع السورية إدلب تركيا الجيش السوري
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