ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 6 حالات

طهران - أ ش أ

أعلن محافظ "مركزي" الإيرانية شمال غرب البلاد علي آقازاده، اليوم السبت، وفاة شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بهذا المرض في البلاد إلى 6 حالات.

وأكد المحافظ - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - وفاة شخص إثر إصابته بفيروس (كورونا) في محافظة "مركزي"، داعيا جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بشأن النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت - في وقت سابق - ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، في البلاد إلى 28 شخصا.

جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".