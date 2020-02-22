رئيس شركة طيران أيرلندية يدعو إلى "تفتيش إضافي" للمسلمين بالمطارات

لندن- (د ب أ):

دعا الرئيس التنفيذي لشركة "رايان اير" الأيرلندية للطيران مايكل أو ليري، إلى إجراء تحديد نمطي لمواصفات المسلمين في المطارات لأن "هؤلاء هم مصدر التهديد"، وذلك على حد وصفه في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية.

وقال رئيس شركة الطيران منخفض التكلفة للصحيفة البريطانية إن عمليات التفتيش على العائلات يجب أن تكون أقل صرامة، داعيا في الوقت نفسه إلى تحويل التركيز على الرجال المسلمين الذين يسافرون بمفردهم.

وقال الرجل الايرلندي في تصريحات نشرت السبت: "من هم المفجرون؟ إنهم رجال يسافرون بمفردهم".

وتابع " إذا كنت تسافر مع عائلة بها أطفال، فإن احتمالات قيامك بتفجيرهم جميعا هي صفر"

وقال أو ليري (58 عاما): "لا يمكن أن تقول أشياء لأنها عنصرية، ولكن دائما سيكون السبب ذكور من المسلمين. قبل ثلاثين عاما، كان التهديد من الايرلنديين.. إذا كان هذا هو مصدر التهديد، تعامل مع التهديد".

ورد النائب عن حزب العمال البريطاني خالد محمود إن رئيس رايان اير "يشجع العنصرية".

ونقلت الصحيفة عن محمود قوله "في ألمانيا، هذا الأسبوع، قتل رجل أبيض ثمانية أشخاص. هل نقوم بتحديد نمطي لمواصفات البيض لنرى إن كانوا فاشيين؟.. إنه ضيق الأفق للغاية ويشجع العنصرية حقا".

ووصف المجلس الإسلامي البريطاني تلك التصريحات بأنها "عنصرية وتمييزية" وقالت متحدثة باسم المجلس أنها فضيحة بأن يتم الإعراب عن تلك العنصرية "بشكل صريح ووقح".

وأدان وزير العدل الاسكتلندي، حمزة يوسف التصريحات على موقع تويتر، قائلا "إنه من المفزع من جانب مايكل أو ليري أن يقترح جانبا عنصريا في المطارات".

ويُعرف أو ليري بتصريحاته المثيرة للجدل. فقد دعا ذات مرة إلى فرض ضريبة بدانة على الركاب ذوي الوزن الزائد كما تحدث عن تحصيل أموال مقابل استخدام الركاب للمرحاض على متن طائرات رايان اير، إلا أن شركة الطيران الايرلندية لم تطبق هذه الخطط.