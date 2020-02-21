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انخفاض الليرة التركية بفعل مخاوف من المواجهة في سوريا

10:50 ص الجمعة 21 فبراير 2020
انخفاض الليرة التركية بفعل مخاوف من المواجهة في سوريا

الليرة التركية

القاهرة- (وكالات):

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم لتبلغ أدنى مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ مايو الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في منطقة إدلب السورية في إثارة قلق المستثمرين، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت رويترز إن العملة التركية وصلت إلى مستوى 6.11 ليرة للدولار، مقارنة مع إغلاق يوم الخميس عند 6.1005 ليرة للدولار.

وخسرت العملة التركية منذ بداية العام الجاري 2.6% من قيمتها مقابل الدولار، علاوة على تراجع في قيمتها بلغ 36% في العامين الماضيين.

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