الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020 تتواصل رغم انتشار فيروس كورونا

طوكيو- (د ب أ):

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020" تتواصل بشكل طبيعي، رغم المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين.

وقال المتحدث يوشيهيدا سوجا إن اللجنة الأولمبية الدولية لديها ثقة في قدرة اليابان على التعامل مع انتشار الفيروس.

وأضاف أن الحكومة ستتعاون بشكل وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد وكذلك الحكومة المحلية للعاصمة طوكيو.

وأكد سوجا أن الاستعدادات للأولمبياد المقرر في الفترة ما بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، ستتواصل.

وكان المنظمون في طوكيو قد أكدوا قبل أيام أن انتشار فيروس كورونا في الصين، لن يؤثر على فعاليات الأولمبياد.