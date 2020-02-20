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السراج يتراجع.. استئناف المفاوضات العسكرية الليبية في جنيف

06:41 م الخميس 20 فبراير 2020
السراج يتراجع.. استئناف المفاوضات العسكرية الليبية في جنيف

فايز السراج

وكالات:

أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس، استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا لبحث وقف إطلاق دائم للنار في البلاد.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أعلن تعليق المشاركة في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، بعد قصف ميناء طرابلس البحري.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم لوكالة "فرانس برس" إنه تم "استئناف" هذه المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية.

ودخلت هدنة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي، لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بانتهاكها، منذ ذلك الحين.

فايز السراج الأمم المتحدة المفاوضات العسكرية الليبية جنيف

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