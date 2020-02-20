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وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

05:44 م الخميس 20 فبراير 2020
وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، توقيع عقوبات على مسؤولين إيرانيين لمنعهم ترشح عدد من الأشخاص للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن العقوبات الأمريكية استهدفت محمد صادقي مقدم، عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني.

وتشهد إيران في الحادي والعشرين من شهر فبراير 2020 انتخابات نيابية جديدة، للبرلمان الذي يحمل اسم مجلس الشورى الإسلامي في إيران.

وتجري الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، وبعد أشهر قليلة من اندلاع احتجاجات كبيرة ضد رفع أسعار الوقود والتوتر المتزايد مع الولايات المتحدة بسبب قتل الأخيرة لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في العراق أوائل العام الجاري.

وزارة الخزانة الأمريكية إيران الانتخابات التشريعية مجلس الشورى الإسلامي واشنطن

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