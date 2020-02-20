الصحة العراقية: لم نطالب بإغلاق الحدود مع إيران بسبب كورونا

بغداد - (د ب أ):

نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، مطالبتها بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران.

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة إن "الحديث عن مطالبة الوزارة بإغلاق الحدود مع إيران خوفاً من انتشار فيروس كورونا عارٍ عن الصحة".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية كشفت اليوم عن إجراءاتها الحدودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي إن "إدارة المنافذ وجهت جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص وإجراء اللازم مع المسافرين والبضائع في المحاجر الصحية والبيطرية العاملة بالمنافذ الحدودية".

ولفت إلى أن "الفحص لا يشمل الوافدين فقط بل حتى البضائع القادمة من إيران وكل ما يتسبب بنقل العدوى".

وأضاف :"منذ انتشار وجود إصابات بالفيروس في الصين، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً طارئاً وأبلغ وزير الصحة بتشكيل خلية أزمة وضعت التوجهات والحلول الاستباقية"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ إجراءات مشددة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في إيران".

وبيّن أن "الإجراءات تضمنت زيادة عدد الملاكات الصحية العاملة في المنافذ والتأكيد على عدم مرور أي مسافر أو بضاعة إلا بعد خضوعه للفحص".

وبشأن سمات الدخول أوضح الوائلي أن "توجيه وزارة الداخلية الأخير بشأن منح سمة الدخول إلى الإيرانيين في المنافذ الحدودية سيزيد من عدد المسافرين الوافدين إلى العراق"، مؤكداً أن "تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تعزيز الكوادر اللازمة لمواجهة هذا التدفق الكبير".