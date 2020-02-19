مقتل 5 جنود على الأقل في هجوم جنوب غرب باكستان

إسلام آباد- (د ب أ):

ذكر مسؤول أن خمسة جنود على الأقل لقوا حتفهم في هجوم وقع الليلة الماضية شنه مسلحون بالقرب من الحدود الإيرانية جنوب غرب باكستان.

وأكد مسؤول، اليوم الأربعاء، أن مسلحين هاجموا مركزا أمنيا لفيلق الحدود شبه العسكري، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الإيرانية مساء أمس الثلاثاء في مدينة تُربت في إقليم بلوشيستان.

وأصيب ثلاثة جنود آخرون في الهجوم ويتلقون العلاج في مستشفى قريب. وأضاف المسؤول أنه تُجرى عملية بحث عن المهاجمين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يأتي الهجوم في أعقاب هجوم انتحاري وقع أمس الأول الاثنين، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الاقل من بينهم اثنان من رجال الشرطة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشيستان.

وإقليم بلوشيستان الذي يتاخم حدودا مع أفغانستان وإيران أكبر وأكثر إقليم مضطرب في باكستان.