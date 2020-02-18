ماكرون لـ"أردوغان": لن نسمح بتطبيق قوانين بلادك في فرنسا

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح بتطبيق القوانين التركية على أراضيها، حسبما ذكرت "العربية".

وقال ماكرون، خلال زيارته إلى منطقة ألزاس لإلقاء خطاب عن "الانفصالية الإسلامية" ومنطقة تولوز، لمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الانفصالية، وتمويل أماكن العبادة وتدريب الأئمة المتطرفين التي سبق وأن ربطت بالتمويل الأجنبي، إن هناك تحقيقات جارية في تمويل مسجد النور في تولوز، والمشاريع المحيطة به.

ووجهة رسالة إلى تركيا، قائلاً: "على أنقرة أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متطرفين لديهم توجهات انفصالية داخل فرنسا".

ويُعد مسجد النور، أكبر مسجد تحت الإنشاء في فرنسا، وهو ليس مسجدًا بالمعني الحرفي، فهو ليس للصلاة فقط، بل يمثل مجمع كاملًا به مساحات مخصصة للأنشطة الثقافية والسياسية، وبدأ العمل به منذ عام 2009، ولم يكتمل بناءه بعد.

وينوي ماكرون، محاربة التمويل الخارجي للمسجد، ولبعض المنشآت الإسلامية في فرنسا، حيث يدار المسجد من قبل جمعية على صلة بحركة الإخوان في فرنسا، وعددًا من قيادات الإسلام السياسي في فرنسا.

وتبلغ ميزانية مسجد النور، ما يقرب من 28 مليون يورو، نصفها يأتي من جمعية "قطر الخيرية"، وهي منظمة قطرية، تورطت بحسب تحقيقات بفساد وأموال، ونشر تفاصيل عنها صحافيان فرنسيان تحت اسم "أوراق قطر".