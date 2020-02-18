الرياض توافق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري

الرياض- (د ب أ):

وافق مجلس الوزراء السعودي على "إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري" الذي تم الاتفاق عليه أواخر عام 2018، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، وتفويض الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه".

واتفقت السعودية والجزائر في ديسمبر عام 2018، على إنشاء مجلس التنسيق، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للجزائر ضمن جولة شملت دولا أفريقية أخرى.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على تنظيم بنك التصدير والاستيراد في المملكة" لتشجيع التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين".