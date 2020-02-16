مقتل صحفي صومالي على يد إرهابيين يشتبه بانتمائهم لحركة الشباب

مقديشو - (د ب أ)

قتلت عناصر مشتبه بها من حركة الشباب الإرهابية، صحفيًا إعلاميًا شهيرًا في الصومال، حسبما قالت محطتان إذاعيتان يعمل بهما الصحفي، اليوم الأحد.

وقُتل عبدالولي علي حسن، الذي كان يعمل لمحطة يونفرسال صومالي التليفزيونية ومقرها لندن وكذلك محطة كولميي الإذاعية ومقرها الصومال، في بلدة أفجوي بجنوب غرب البلاد، وفقا للمحطتين.

وقال شهود عيان لصحفيين محليين إن مسلحين أطلقوا النار على حسن عدة مرات في الرأس والصدر لدى سيره في الشارع باتجاه منزله اليوم الأحد.

وتعرف تلك الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بأنها واحدة من أكثر الأماكن خطورة بالنسبة للصحفيين.

ويعد حسن هو الصحفي الأول الذي يتم قتله في الصومال هذا العام، بينما قتل تسعة صحفيين في تلك الدولة التي يضربها الفقر منذ عام 2017، وفقا لمنظمة العفو الدولية.