قرقاش: الدور العربي ضروري لحل الأزمة الليبية

ميونخ - أ ش أ

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أهمية الدور العربي في ظل الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

وكتب قرقاش - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "شاركت الإمارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ"، مضيفا: "نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب".

وتابع: "نؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري".

وعقدت لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا اجتماعا وزاريا اليوم بهدف متابعة تنفيذ مخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، وذلك ‫خلال فعاليات الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن.