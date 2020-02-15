زوركبيرج يدعو لفرض قواعد لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت

وكالات:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" ومؤسسها مارك زوكربيرج، ضرورة فرض قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت.

وقال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت "إطار العمل الذي يجب معاملة شركته من خلاله يجب أن يكون مزيجًا بين ما يستخدم حاليًا مع شركات الإعلام والاتصالات".

وأضاف "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قواعد تنظيمية لمكافحة المحتوى الضار. هناك تساؤل عن إطار العمل الذي يجب استخدامه في هذا الشأن".

وتابع "يوجد الآن إطارا عمل لصناعات قائمة، فهناك إطار مثلا للصحف ووسائل الإعلام الموجودة وهناك آخر يتعلق بالاتصالات، والذي تمر فيه البيانات عبر فيسبوك، لكنك لن تحمل شركة اتصالات مسؤولية محتوى ضار يقوله شخص عبر الهاتف".

وأضاف "أعتقد حقا أن الإطار الذي يجب أن نكون فيه هو شيء يمزج بين الاثنين".

وتزايدت الضغوط على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وجوجل للخروج بسبل أفضل لمكافحة استخدام حكومات وجماعات سياسية لهم لنشر معلومات خاطئة ومضللة.

وقال زوكربرج إن شركته توظف الآن 35 ألفا مهمتهم مراجعة المحتوى على الإنترنت وتطبيق إجراءات أمنية.

وأضاف أن تلك الفرق إضافة لبرامج تكنولوجية آلية تعلق أكثر من مليون حساب مزيف يوميا مضيفا أن "الأغلبية العظمى منها يتم رصدها خلال دقائق من التسجيل".