بعد 13 يومًا من العلاج.. تعافي رضيعة صينية عمرها شهرين من كورونا

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت السلطات الصحية بالصين، السبت، تعافي رضيعة عمرها نحو شهرين من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في مقاطعة قويتشو بجنوبي غربي البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وكانت الرضيعة، وتُلقّب بـ"جيانج"، اصطحبها والدها إلى مقاطعة هوبي- مركز تفشي الوباء في وسط الصين- يوم 16 يناير الماضي لقضاء عطلة عيد الربيع، فيما تأكدت إصابة والديها بالفيروس بعد عودتهما إلى المُقاطعة في 25 يناير.

وظهرت على الرضيعة الصينية أعراض الرشح والسعال وتأكدت إصابتها بالفيروس في 2 فبراير. وكانت جيانج تبلغ من العمر 55 يومًا فقط عندما دخلت إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وبعد 13 يومًا من العلاج الدقيق من قبل خبراء وطاقم طبي، تعافت من الحمى وأظهر اختباران شفاءها من الفيروس.

كما خرجت والدة جيانج من المستشفى السبت أيضًا، وفق "شينخوا".

وبنهاية أمس الجمعة، سجّلت قويتشو إجمالي 143 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل وحالة وفاة واحدة، بحسب لجنة الصحة بالمقاطعة الصينية.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 1500 شخص في الصين، إلى جانب 3 حالات في الفلبين وهونج كونج واليابان. كما أصاب أكثر من 67 ألفًا على مستوى المُقاطعات الصينية- بينهم 27 أجنبيًا- و29 دولة أخرى، بينهم مصر، فيما تعافى أكثر من 8 آلاف مريض أغليهم في الصين.