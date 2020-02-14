حفتر في رسالة أردوغان: لولا سيوف العرب لكنت مازلت تعبد الأصنام

بنغازي - د ب ا:

وجّه قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أوردته بوابة "أفريقيا الإخبارية" قال فيها: "لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان".

وأكد في كلمة للمتظاهرين في بنغازي، أن"قوات الجيش الليبي لن تتوقف عن محاربة المليشيات الإرهابية وطردها من البلاد" مشيراً إلى أنه في هذه الحالة سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار؟".

وأضاف "نحن على تخوم قلب طرابلس، وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها".

وتابع حفتر "لا مساومة على ثوابت حتى تعود طرابلس حرة آمنة مطمئنة عاصمة لكل الليبيين .

وشدد على أنه "لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا".

وأوضح حفتر "الجيش الوطني الليبي، لن يتوقف، ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن".

وقال: "نطمئنكم بأنه لا رجوع عن هدفنا الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودماءهم".

وتابع قائلاً "لن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا، ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة".

وبحسب البوابة الإخبارية، شهدت عدة مدن ليبية اليوم الجمعة، خروج مظاهرات عارمة، تنديداً بالتدخل التركي، وإرساله المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد، ودعمًا لجهود الجيش الوطني في محاربة المليشيات الإجرامية.