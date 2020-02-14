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بومبيو يجتمع بنظيره الكرواتي في مؤتمر ميونخ للأمن

06:11 م الجمعة 14 فبراير 2020
بومبيو يجتمع بنظيره الكرواتي في مؤتمر ميونخ للأمن

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو اجتمع مع نظيره الكرواتي جرليك رادمان في مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكرت الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، أن بومبيو هنأ الجانب الكرواتي على رئاسة بلاده لمجلس أوروبا، كما ناقش مع رادمان سبل تعزيز المصالح والمنافع المشتركة للبلدين عبر الأطلسي.

كما بحث الجانبان العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة وكرواتيا في مجال الدفاع، كما تطرقا إلى سٌبل تعزيز التكامل في دول غرب البلقان داخل الاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أن صناع القرار الدوليون يجتمعون في شهر فبراير من كل عام في مدينة ميونيخ الألمانية، لعقد نقاشات ومحادثات حول الأزمات الدولية الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.

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مؤتمر ميونخ للأمن مايك بومبيو كرواتيا الخارجية الأمريكية

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