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رئيس الوزراء الكندي يحصل على دعم السنغال في محاولة بلاده للفوز بمقعد في مجلس الأمن

02:29 ص الخميس 13 فبراير 2020
رئيس الوزراء الكندي يحصل على دعم السنغال في محاولة بلاده للفوز بمقعد في مجلس الأمن

جستن ترودو

أوتاوا - داكار - (أ ش أ):

حصل رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، على دعم السنغال في مسعى بلاده للحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

ووفقا شبكة "جلوبال نيوز الكندية"، فقد تعهد الرئيس السنغالي ماكي سال لترودو بدعم مسعى كندا للحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وذلك في ختام الجزء الثاني من زيارة ترودو لأفريقيا.

وقال سال، في مؤتمر صحفي مشترك في قصر الرئاسة السنغالية في داكار إنه "من السهل جدا" دعم كندا في هذا المسعى .. مؤكدًا أنه سيتحدث إلى نظرائه الأفارقة لتشجيعهم على الاقتراع لكندا عندما يحين موعد تصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في يونيو المقبل.

يذكر أن ترودو قام جولة في القارة الإفريقية منذ يوم السبت الماضي من أجل الحصول على دعم كافة الدول الإفريقية لكندا في مسعاها، بجانب تعزيز العلاقات مع القارة السمراء.

وتتنافس كندا والنرويج وإيرلندا على مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن تبلغ مدة العضوية كل منهما عامين.

هذا المحتوى من

Asha
جستن ترودو السنغال مجلس الأمن
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